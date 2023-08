Le placement des épreuves de spécialité du bac général et technologique en juin plutôt qu’en mars et les ajustements du Grand oral et des EAF sont un nouveau coup porté au "bac Blanquer". Un rapport de l’IGESR de juillet 2023, publié le 29 août, souligne les difficultés qu’a pu entraîner l’organisation de l’examen et, notamment, les épreuves de spécialité en mars. Néanmoins, après les annonces de Gabriel Attal, des questions restent en suspens : quel sera le calendrier des épreuves de spécialité ? Quels seront les programmes ? Quelles seront les évolutions pour le contrôle continu ?