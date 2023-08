Le président de la République convie les membres du Conseil national de la refondation jeudi 7 septembre 2023 à l’Élysée, afin de "tirer le bilan des CNR thématiques", dont celui sur le climat et la biodiversité, annonce-t-il dans un courrier daté du 28 août 2023. Quasi un an jour pour jour après le lancement du CNR, le 8 septembre 2022, la réunion vise à "fixer un cap pour la poursuite des CNR territoriaux, en particulier en matière d’éducation et de santé". Fin juillet, Emmanuel Macron avait assuré en Conseil des ministres de sa volonté de "poursuivre avec ardeur le Conseil national de la refondation sur beaucoup de chantiers ministériels", notamment pour "remettre de la décision au niveau local". Cette réunion est organisée alors que David Djaïz, rapporteur général du CNR et conseiller d’Emmanuel Macron, vient de quitter l’Élysée, comme l’a révélé l’Express le 28 août.