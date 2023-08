Sciences Po est un établissement "à nul autre pareil", estime Mathias Vicherat, son directeur, à l’occasion d’une conférence de presse de rentrée, le 30 août 2023, sur le campus de Saint-Thomas, à Paris. "C’est en renforçant la singularité" de l’établissement que Mathias Vicherat espère maintenir et développer le rayonnement de son école. Sa stratégie repose sur trois axes : "renforcer l’excellence académique et scientifique" ; "développer sa place dans la Cité" ; "renforcer l’ouverture sociale et géographique". Cette année, le dispositif des CEP s’ouvre aux lycéens professionnels.