Le décret "relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux sur la réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées" a été publié au Journal officiel du mercredi 30 août 2023. Il assouplit la procédure d’autorisation de réutilisation des eaux usées, en s’appuyant sur un avis simple de l’ARS, et définit les conditions d’utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour des usages non domestiques.