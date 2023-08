L'Ofmin, l'Office mineurs, est créé par décret publié au Journal officiel du mercredi 30 août 2023. Rattaché à la nouvelle direction nationale de la police judiciaire, il est notamment compétent en matière de viols et agressions sexuelles, "d'exploitations", d'"homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique" commis sur un mineur, ainsi qu'en cas de "harcèlement et de cyberharcèlement scolaires". Il sera dirigé par la commissaire Gabrielle Hazan et composé à terme de 85 personnels.