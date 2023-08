À l’occasion de la rencontre des entrepreneurs de France 2023 organisée par le Medef les 28 et 29 août, employeurs, politiques et syndicats se sont réunis dans l’hippodrome de Paris Longchamp pour une série de conférences et de débats plus ou moins animés. Une discussion axée sur la place de l’État dans l’économie a fait se rencontrer le 29 août des courants contraires sur la question, dont David Lisnard, président de l’AMF, Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, Agnès Verdier-Molinié, essayiste et fondatrice de l’Ifrap, et Boris Vallaud, député socialiste.