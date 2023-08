"Dans l’ESR, la question fondamentale est celle du financement. Pourtant, il faut dire haut et fort que le compte n’y est pas", estime Antoine Petit, PDG du CNRS lors du colloque des VP recherche et valorisation, mardi 29 août 2023 à Nantes. "On ne rattrape pas 15 ans de retard en cinq minutes", abonde Didier Samuel, PDG de l’Inserm. Selon Bruno Sportisse, PDG d’Inria, la "question clé" est plutôt celle de la "confiance" entre l’État et le monde académique. Quant à Philippe Mauguin, PDG d’Inrae, il plaide "pour maintenir les acquis de la LPR à l’occasion de la clause de revoyure".