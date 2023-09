Au JO du 30 et 31 août, et du 1er septembre COMMISSION D’ÉVALUATION. Un arrêté porte nomination des membres de la commission d’évaluation prévue à l’article 4 du décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable. INSTITUT DE FRANCE. Par décret en date du 29 août 2023, l’Institut de France est...