Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Thales lance une gamme de solutions d’identification biométrique en mobilité ;Crosscall nomme un nouveau CEO et cherche de nouveaux partenaires financiers ;La douane et la RATP renforcent leur collaboration contre les trafics ;Le Consortium sécurité privée change de président ;Dattak, société spécialisée dans l’assurance cyber, lève 11 millions d’euros ;Un ancien député devient directeur des relations institutionnelles du FIC…