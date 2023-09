Gilles Bernard devient DGS de l’université de Pau et des Pays de l’Adour

Gilles Bernard, jusqu’alors DGSA de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, est nommé DGS de l’établissement, à compter du 1er septembre 2023. Il succède à Pierre Chabasse, parti à l’université de Poitiers (lire sur AEF info). Avant d’intégrer l’université de Pau, cet ingénieur de recherche de 47 ans était directeur des finances de l’IRD à Marseille entre 2008 et 2020. Il a été formé à l’IEP de Toulouse, à Sciences Po Paris et à l’École nationale du Trésor public.