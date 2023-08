Ursula von der Leyen propose, mardi 29 août 2023, la nomination du Néerlandais conservateur Wopke Hoekstra comme commissaire européen à l’action climatique, sous la direction de Maros Sefkovic, vice-président exécutif chargé du pacte vert européen, des relations interinstitutionnelles et de la prospective. Lesquels, si la candidature était validée par les députés européens, se partageraient ainsi l’ancien portefeuille de Frans Timmermans, qui a quitté Bruxelles pour mener campagne en vue des élections législatives aux Pays-Bas. La présidente de la Commission soutient donc Wopke Hoekstra, malgré les critiques des eurodéputés socialistes et verts (lire sur AEF info), arguant de sa "grande motivation". Son expérience comme ministre des Finances puis des Affaires étrangères "sera un atout important, en particulier pour la diplomatie climatique de l’Europe dans la perspective de la COP 28 et pour le financement du climat, ainsi que pour la mise en œuvre des instruments législatifs liés au climat".