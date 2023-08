Six jeunes activistes du climat demandent à Greenpeace de cesser son opposition "démodée" à l'énergie nucléaire

Au nom de "l’urgence climatique", six jeunes activistes pour le climat accusent Greenpeace de faire le jeu du secteur des énergies fossiles en affichant des positions antinucléaires qu’ils jugent "démodées" et "non fondées scientifiquement", dans une lettre ouverte baptisée "Dear Greenpeace" écrite par la Suédoise Ia Aanstoot, le 29 août 2023. La jeune femme espère être reconnue comme "partie intéressée" auprès de la CJUE et pouvoir défendre le nucléaire, dans le cadre de la plainte déposée par Greenpeace contre la Commission pour protester contre l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie.