"Il y a un gouffre financier abyssal qui va conduire, dans le PLF, à amender le montant des aides aux employeurs, mais aussi aux CFA. Je commence à voir des présidents et directeurs de CFA qui sollicitent une aide régionale, mais on nous a retiré l’essentiel des moyens", explique François Bonneau, le VP formation de Régions de France, le 29 août 2023, lors d’une conférence de presse. Il pointe aussi la libéralisation de l’apprentissage, qui "déstabilise économiquement les CFA publics et consulaires", et déplore que les régions n’aient pas été plus associées à l’élaboration des nouveaux NPEC.