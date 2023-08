Trois ministres accusent ce 29 août 2023 réception du rapport de la mission sur la régulation des produits de santé confiée par Élisabeth Borne en janvier à plusieurs experts (lire sur AEF info). Intitulé "Pour un New Deal garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé", le rapport évoque la limite des modes de régulation à l’œuvre depuis 20 ans du fait de "l’arrivée d’un tsunami d’innovations coûteuses sur fond de mondialisation des chaînes de production et de concurrence exacerbée entre pays". Il suggère de "recaler le système de façon plus systémique" et appelle à des décisions rapides. "Les propositions formulées par la mission ont déjà commencé à servir de base à la préparation, par le Gouvernement, du PLFSS pour 2024", assure le ministère de la Santé. Des travaux d’approfondissements techniques des orientations seront lancés et suivis par Matignon.