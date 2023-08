Les organisations syndicales (CFDT et Unsa) et patronales (FHP, Synerpa, Conseil national des établissements thermaux) signataires de l'accord sur les classifications et rémunérations dans la branche de l’hospitalisation privée du 17 mars dernier (lire sur AEF info) demandent à l’État, via le PLFSS 2024, un accompagnement de 700 M€ pour sa mise en œuvre - 450 M€ pour la FHP et 216 M€ le Synerpa. "Grâce à cet accord, le premier emploi de la grille du nouveau système, dans les secteurs sanitaire et médico-social, qui correspond à un employé de services hospitalier, percevra une rémunération égale au Smic majoré de 12 %", indiquent les organisations le 25 août 2023. La construction "d’une grille d’emplois et de rémunérations harmonisée" doit "fluidifier les carrières". À emploi comparable, les niveaux de salaire de la branche restent néanmoins inférieurs à ceux du public, rappellent-elles.