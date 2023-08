Un mix énergétique mondial comprenant 54 % de pétrole et de gaz et 14 % de charbon en 2050 : c’est ce que prévoient les nouvelles perspectives énergétiques d’ExxonMobil publiées lundi 28 août 2023, très éloignées de l’objectif de neutralité climatique que se sont fixées les 196 parties à l’accord de Paris. "L’utilité du pétrole et du gaz naturel pour répondre aux besoins mondiaux reste inégalée", justifie la major pétrolière.