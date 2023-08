Présent sur le stand d’Action logement à la REF 2023 ce 29 août, le ministre Patrice Vergriete a insisté sur le lien entre emploi et logement, comme le ministre de l’Économie l’avait fait quelques minutes plus tôt. La question de "comment on construit rapidement des logements de qualité et accessibles dans les endroits où on crée du travail" représente un "défi collectif qu’on doit relever", a ainsi assuré Bruno Le Maire. Mais pour l’heure, c’est sur "un projet de loi sur le parc existant, plus large" que le sujet des copropriétés, que Patrice Vergriete travaille, indique-t-il à AEF info.