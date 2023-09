Dès le 1er septembre 2023, dans le Var, tous les nouveaux bénéficiaires du RSA seront conviés à un "rendez-vous des droits et des devoirs" avec un conseiller de la Caisse d’allocations familiales, lors leur ouverture de droits. Initié et expérimenté depuis deux ans par la CAF, ce dispositif vise à lutter contre le non-recours aux droits sociaux, insister sur les obligations de la personne et accélérer l’orientation vers le référent d’insertion. "La CAF est le point d’entrée de l’allocataire, elle joue un rôle essentiel dans son parcours", explique à AEF info le directeur Julien Orlandini.