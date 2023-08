Ouvert jusqu’au 2 octobre 2023, un appel à manifestation d’intérêt piloté par le Cler Réseau pour la transition énergétique vise à faire émerger 90 projets locaux associant mobilité durable et inclusive. Portée avec Mob’In, l’agence AuraEE (Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement) et le Rare, cette démarche financée par les CEE entend "répondre davantage aux exigences de justice sociale dans l’accompagnement de la mise en œuvre de mesures réglementaires comme les ZFE", explique à AEF info, le 29 août, Soazig Rouillard, coordinatrice du programme Tims au Cler.