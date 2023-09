Pour les "futurs artisans", la CMA Grand Est organise ses premiers "Rendez-vous Reconversion"

Rencontrer en un seul lieu tous les acteurs utiles et compétents pour être accompagné et réussir sa reconversion dans l’artisanat : c’est l’objectif des premiers "Rendez-vous Reconversion", organisés par la CMA Grand Est dans ses établissements ce vendredi 13 mai 2022, avec ses partenaires (Pôle emploi , Opco , Transitions Pro, etc.). Les "futurs artisans" pourront s’informer auprès d’experts partenaires (financement, conseil, formation, etc.) et s’entretenir avec des conseillers CMA. "Le confinement a créé de nouvelles vocations, avec le souhait de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle", souligne le président de CMA Grand Est Christophe Richard, par communiqué. Or "Se reconvertir dans l’artisanat, c’est pouvoir se former facilement à son nouveau métier" et "être bien entouré". En France, "300 000 entreprises artisanales sont à vendre dans les dix ans".