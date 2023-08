Après la sélection des projets des universités de Caen, Rouen, Le Havre et de Nouvelle-Calédonie, officialisée plus tôt dans l’été, 10 nouveaux projets Excellences lauréats de la 3e vague sont annoncés par Sylvie Retailleau, le 31 août 2023. Il s’agit des universités de Lille, Nantes, Strasbourg, Picardie Jules Verne, Montpellier-III, Nîmes, Paris-Nanterre, Tours, de la Comue Hesam et de l’ENI Tarbes. Ils se partagent 139 M€. Cela porte à 14 le nombre de lauréats de cette dernière vague (sur 31 candidats), pour une enveloppe totale de 177,5 M€. Les 46 lauréats de l’AAP seront réunis le 22 septembre.