L’essor du privé dans l’enseignement public passe également par une émergence d’acteurs privés dans le soutien scolaire et dans les conseils d’orientation qui sont délivrés, estime Agnès Van Zanten, sociologue au CNRS, dans une interview publiée par Alternatives économiques. Pour la chercheuse, "la libéralisation de l’enseignement public en France […] est en marche". Cette tendance est encore "plus présent[e]" dans l’enseignement supérieur", les formations privées s’affairant à "un marketing offensif", séduisant des jeunes de milieux populaires et "vulnérables".