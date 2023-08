La Drees publie le 29 août les données démographiques de plusieurs professions médicales et paramédicales au 1er janvier 2023. L'application permettant d’obtenir des projections d’effectifs est enrichie d’une nouvelle variable : la durée des études de médecine. Ce modèle actualisé montre une stagnation des effectifs médicaux jusqu'en 2027, avant une hausse jusqu’en 2050 (+1,7 % de croissance annuelle moyenne entre 2030 et 2050). Au 1er janvier 2023, on dénombrait 99 500 généralistes et 130 700 spécialistes. Le nombre de généralistes continue de diminuer alors que celui des spécialistes croît.