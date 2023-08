"On ne peut plus faire fonctionner l’école avec un nombre de personnels toujours à la baisse et des personnels maltraités", estime Élisabeth Allain-Moreno, lors de sa conférence de presse de rentrée du SE-Unsa, le 29 août. La secrétaire générale, très critique envers Emmanuel Macron, espère alors que Gabriel Attal "parviendra à peser" notamment pour "augmenter le nombre de personnels". Selon elle, des recrutements permettraient d’améliorer les remplacements, les conditions de travail et la gestion RH. Le SE-Unsa a également évoqué le bac, les abayas ou encore les vacances scolaires.