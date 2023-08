Alors que le Haut comité pour le droit au logement a commencé à publier, en juin 2023, des rapports d’observation de l’application du Dalo par les commissions de médiation départementales, le TA de Montreuil a retoqué cet été une décision de la Comed de Seine-Saint-Denis. Cette dernière avait rejeté la demande d’un requérant "au motif que la pension de famille dans laquelle il est logé est assimilable à un logement social". Non, répond le TA, en rappelant que son logement est assimilable à un logement-foyer, et non à un logement social.