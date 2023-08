Dans un communiqué du 28 août 2023, le Snalc se satisfait des annonces de Gabriel Attal, qui "vont dans le sens d’une écoute des organisations". Le syndicat se réjouit du report en juin des épreuves de spécialité du bac, qu’il "demandait depuis le début". De même, le Snalc "accueille favorablement le recentrage du grand oral sur les contenus disciplinaires et la diminution du nombre de textes pour l’oral de français". En revanche, le syndicat demande "que l’on réétudie le passage de 3 à 2 spécialités en terminale" et "l’absence de moyens horaires dédiés à la préparation du grand oral". L’interdiction de l’abaya est également saluée car "la situation actuelle faisait reposer l’entière responsabilité des décisions sur les équipes". Le Snalc revendique toutefois des mesures pour "un réel rattrapage salarial", lutter contre "la crise de recrutement" et améliorer "les conditions de travail".