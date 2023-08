Passer de 7 à 5 % de chômage nécessitera des "décisions politiques", estime Bruno Le Maire, mardi 29 août 2023, devant les représentants du Medef réunis à l’hippodrome de Longchamp. "J’ai besoin de vos propositions et de vos idées pour savoir comment est-ce que nous passons de 7 à 5 % de taux de chômage et comment est-ce que, pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, la France renoue avec le plein-emploi. C’est possible, mais j’ai besoin de vous", ajoute le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.