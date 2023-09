Érigeant en "priorité" les conditions de travail des lycéens et des agents, Valérie Pécresse a fait un point d’étape, le 31 août 2023, de son "plan d’urgence" : 1 400 nouvelles places sont créées pour cette rentrée. La présidente de la région Île-de-France veut aussi "expérimenter de nouvelles compétences" dans le cadre de la loi 3DS sur la décentralisation (écoles autonomes dans les QPV, autorité fonctionnelle de la région sur la médecine scolaire) et "aller plus loin dans la réforme des lycées pro". Autres sujets abordés : la restructuration de la carte des lycées et la protection fonctionnelle des agents.