La nouvelle déléguée générale de la Fapil, Camille Régis, a pris ses fonctions le 28 août 2023. Elle succède à Sébastien Cuny, parti diriger le Club ville aménagement au début de l’été. À 33 ans, cette ancienne consultante du cabinet KPMG (ex Eneis Conseil) a appuyé des collectivités et des services de l’État dans la mise en œuvre du plan Logement d’abord et dans le déploiement de politiques de l’habitat social. Elle s’est également engagée comme bénévole auprès de l’Association Dalo.