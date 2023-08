Inquiète d’un potentiel manque de fiabilité des avis exprimés par le public lors des consultations en ligne sur les décisions publiques relatives à la chasse et à l’environnement, la FNC souhaitait obtenir du Conseil d’État l’abrogation et la réécriture d’un article du code de l’environnement. Dans une décision rendue le 28 juillet 2023, la plus haute juridiction administrative a rejeté ces demandes, estimant que tel que rédigé, le code de l’environnement est "de nature à apporter une garantie sur la fiabilité des avis exprimés".