Crédits. 12 268 564 euros de crédits de fonds de concours sont ouverts sur la mission Cohésion des territoires, dont 12 250 000 euros pour le programme 162 Interventions territoriales de l’État et 18 564 euros pour le programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. Plan France 2030. Le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt des accélérateurs "Architecture et design" et "Savoir-faire d’exception" du plan France...