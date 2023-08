Le 28 août 2023, dirigeants syndicaux et d’entreprises se sont réunis autour du ministre du Travail Olivier Dussopt, à l’occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France 2023 pour débattre d’un thème devenu désormais central en période post-Covid : celui du sens au travail. Recouvrant des champs très divers, cette notion semble être devenue l’un des leviers d’attractivité sur lequel les firmes vont devoir investir pour attirer et retenir candidats à l’embauche et salariés bien installés.