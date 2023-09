Gilles Bloch, ancien président de l’Inserm, va être nommé président du Muséum national d’histoire naturelle, selon les informations recueillies par AEF info. Il succédera ainsi à Bruno David qui dirigeait le MNHN depuis 2015 et qui prend sa retraite en septembre (lire sur AEF info). Une autre candidate était en lice, Frédérique Chlous, professeure d’ethnologie appliquée à l’environnement et directrice du département "homme et environnement" du MNHN.