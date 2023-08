L’Iéseg et Rubika officialisent leur partenariat stratégique, à l’occasion d’une conférence de presse le 29 août 2023. L’école de management et l’école supérieure de création numérique, toutes deux implantées dans les Hauts-de-France, accélèrent leur rapprochement autour de quatre thématiques : l’entrepreneuriat, la recherche, la vie étudiante et la pédagogie. "C’est un partenariat qui fait sens pour les étudiants, les entreprises et qui donnent un cadre à nos équipes", commente Caroline Roussel, DG de l’Iéseg. L’école de management a également fait le point sur son plan stratégique 2022-2027.