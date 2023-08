Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a notamment appelé à réfléchir à la formation initiale des enseignants et à "la place des concours", dans un dossier de presse à l’occasion de la conférence de rentrée de Gabriel Attal le 28 août 2023 (lire sur AEF info). Il faudrait pouvoir "réfléchir à la création de nouvelles 'écoles normales', qui accompagnent plus tôt dans les études supérieures vers le métier d’enseignant, pour ensuite avoir un vrai tutorat dès l’entrée dans la carrière, avec un suivi personnalisé tout au long de cette carrière. Mais évidemment, ce type de transformations ne pourra s’opérer sans concertation préalable", est-il indiqué dans le dossier de presse. Pour rappel, le prédécesseur de Gabriel Attal, Pap Ndiaye, avait indiqué, fin juin, prévoir une réforme à l’horizon 2025 (lire ici).