L’Opco 2i va proposer gratuitement 3 300 parcours pour préparer les certifications Pix et Cléa numérique

L’Opco 2i a organisé mardi 6 juin 2023 un webinaire dédié au déploiement du programme Pix dans le cadre de l’ Edec PIC PC2I, et d’un partenariat avec Pix et la DGEFP pour accompagner les salariés de son champ à la préparation de certifications Pix et Cléa numérique. Également sur inscription, cinq autres sessions vont être organisées les 15 et 16 juin, les 7, 12 et 22 septembre 2023, pour "proposer aux entreprises de l’industrie une solution clé en main pour évaluer, développer et certifier les compétences numériques des salariés". Seules les 3 300 premières inscriptions seront gratuites, les autres bénéficieront d’un tarif négocié. Le financement du service est assuré par la DGEFP et l’Opco 2i, qui précise que les outils pour concevoir les campagnes d’évaluation, piloter leur déploiement et analyser les résultats seront mis à disposition gracieusement.