C’est par un message sur X (anciennement Twitter) que la géographe Magali Reghezza-Zitt annonce ce 28 août son départ du Haut Conseil pour le climat, effectif à compter du 1er septembre 2023. Spécialiste de la résilience et de l’adaptation au changement climatique et membre de l’instance depuis décembre 2019, elle explique partir "pour une nouvelle aventure professionnelle, avec un pincement au cœur et une grande fierté pour le travail collectif accompli". Son départ pour la Cour des comptes intervient alors que le HCC poursuit sa restructuration, entamée en 2022 après une année de crise.