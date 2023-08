Trois jours après la réunion de leurs leaders, les huit organisations syndicales confirment lundi 28 août 2023 qu’elles "appellent à une journée de mobilisations et de manifestation le vendredi 13 octobre 2023 contre l’austérité et pour l’augmentation des salaires, des pensions et l’égalité femme-homme". Outre la "colère" persistante à l’encontre de la réforme des retraites, l’intersyndicale explique que "le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux sont toujours les revendications prioritaires pour le monde du travail".