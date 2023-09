Sophie Elkrief quitte la direction générale d’Aésio mutuelle

La mutuelle Aésio, membre du groupe Aéma, indique dans un communiqué daté du 7 décembre 2022 le prochain départ de sa directrice générale, Sophie Elkrief, en poste seulement depuis 2020 (lire sur AEF info). L’actuel directeur de la gouvernance financière, Olivier Brenza, assume ''avec effet immédiat'' la fonction de DG par intérim, le temps que le conseil d’administration désigne un nouveau directeur général. Aésio précise que le futur successeur de Sophie Elkrief, dans un contexte de fragilité économique de la mutuelle (lire sur AEF info), aura pour mission prioritaire de ''conduire le projet de transformation engagé par Aésio mutuelle en vue de renouer avec la performance économique et opérationnelle de la mutuelle et de relancer une dynamique de croissance rentable et de développement choisi, et ainsi assurer sa pérennité au sein d’Aéma Groupe''.