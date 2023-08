Dans une lettre envoyée le 25 août 2023 publiée par BFMTV, Emmanuel Macron invite mercredi 30 août à 15h, dans un lieu à préciser, les chefs des partis politiques représentés au Parlement pour un "après-midi de travail en commun" et un "dîner". À l’ordre du jour : "la situation internationale et ses conséquences pour la France" ; "l’action publique", c’est-à-dire "une simplification des procédures, de nouvelles pistes d’organisation territoriale, de décentralisation, et de réformes institutionnelles" ; et "la cohésion de la France" en lien avec les émeutes du début de l’été. Le président évoque également "les questions d’intégration", de "pouvoir d’achat" et "d’inégalités". Tout en répondant présent, EELV critique "l’absence alarmante des questions écologiques". Celles-ci sont néanmoins évoquées deux fois dans le courrier, le chef de l’État citant "la planification écologique" parmi les dossiers de la Première ministre, et la "fin de l’abondance" et la "crise climatique" parmi les "défis" à affronter.