Métallurgie : un accord de branche revalorise les minima salariaux des ingénieurs et cadres de 4,7%

Après une revalorisation de 3,1 % pour 2022 (lire sur AEF info), l’ UIMM et trois organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, FO) de la branche métallurgie ont trouvé un accord pour rehausser les minima conventionnels des ingénieurs et cadres de 4,7 % en 2023, indique la fédération patronale le 11 avril 2023. Une revalorisation qui "tient compte des perspectives d’inflation pour l’année 2023 ainsi que de la situation économique contrastée des entreprises de la branche", précise la CFE-CGC dans un communiqué. L’accord s’appliquera pour une durée déterminée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie, prévue au 1er janvier 2024, précisent les signataires. En janvier 2023, les partenaires sociaux avaient déjà ouvert des négociations sur une hausse des minima ingénieurs et cadres, qui s’étaient soldées par un échec (lire sur AEF info).