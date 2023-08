Le général Jean-Pierre Gesnot est nommé commandant de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse et délégué aux réserves de la gendarmerie auprès des armées, délégué à la jeunesse pour la gendarmerie, à compter du 1er septembre 2023. C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel samedi 26 août. Ce spécialiste des ressources humaines de la gendarmerie sera chargé du recrutement massif de réservistes fixé par la Lopmi et sur lequel la Cour des comptes avait émis des doutes.