Le fournisseur mondial de technologies de l’eau Xylem annonce le 28 août 2023 l’arrivée de Dieynaba Boisson en tant que directrice des ressources humaines France & Belgique. Elle aura notamment pour mission d'"optimiser les processus RH de toutes les entités en France et en Belgique, pour améliorer l’expérience collaborateur, mieux former et accompagner les professionnels de l’eau et recruter les nouveaux talents qui contribueront par leur expertise et leur engagement à 'sauver l’eau'".