Alors que les 17 premiers COMP vont prochainement être signés, Sylvie Retailleau tire le bilan de la 1re vague dans un entretien à AEF info le 30 août 2023 et annonce la liste des 42 établissements de la 2e vague et les 54 de la 3e vague. Globalement "les propositions répondent aux attentes", mais elle identifie plusieurs axes d’amélioration sur le pilotage de l’offre de formation, la formation continue ou la simplification et plaide pour que les ONR soient signataires du volet recherche et que les collectivités soient davantage associées. Côté MESR, une réflexion est en cours sur une réorganisation de la MEC et sur le SI. Côté budget, la 1re vague représente 110 M€, et la ministre assure que, malgré le contexte budgétaire, les crédits pour les COMP ne seront pas remis en cause. Enfin, après les 3 vagues, il n’existera qu’un seul contrat quinquennal d’objectifs, de moyens et de performance, ce qui pose la question de l’allocation des moyens et de "l’équilibre contrat-modèle".