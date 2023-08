La ville d’Oslo a mis en ligne, en juillet 2023, la version anglaise de son nouveau guide de l’aménagement des rues, destinée à favoriser les solutions de mobilité alternatives à la voiture ainsi que la végétalisation. Visant la neutralité carbone d’ici à 2030, la capitale norvégienne énumère une série de d’objectifs et de principes parmi lesquels la priorité donnée à la marche, au vélo et aux transports en commun en ville, la réduction du trafic automobile d’un tiers entre 2015 et 2030 et 100 % de véhicules zéro émission en 2030.