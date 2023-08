L’université de Rennes est fin prête pour sa première rentrée, "avec des statuts, un règlement intérieur", mais aussi "plusieurs succès", comme l’expose à AEF info David Alis, président de l’EPE rennais, le 24 août 2023 : le PUI, plusieurs CMA, "et un bond de 200 places dans le classement de Shanghai". Avec ses vice-présidents Muriel Hissler (recherche), Eric Hitti (CA) et Cécile Lecomte (formation), David Alis revient sur le COMP, qui "accompagne la création de l’EPE", et qui constitue "une réussite". L’université de Rennes a obtenu plus de 0,8 % de la SCSP pour accompagner ce contrat.