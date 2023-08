Pascale Brandt-Pomares, directrice de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de l’académie d’Aix-Marseille depuis 2018 (lire sur AEF info), est reconduite à la tête de l’établissement, composante d’Aix-Marseille université. Elle est renouvelée dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2023, pour une période de cinq ans, par arrêté du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 3 août. Après avoir démarré sa carrière dans le second degré, Pascale Brandt-Pomares a rejoint ce qui était lors l’IUFM d’Aix-Marseille en 1996, comme professeure certifiée puis maître de conférences. Professeure des universités depuis 2015, elle est directrice adjointe de l’institut depuis 2011, fonction qu’elle a continué à occuper lors de la création de l’Espé en 2013, devenu Inspé en 2019.