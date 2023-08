Le magistrat et inspecteur général de la justice Étienne Apaire est nommé secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation et président de la Miviludes, par décret publié au Journal officiel du samedi 26 août 2023. Il succède à Christian Gravel, nommé fin 2020 (lire sur AEF info), qui avait démissionné le 6 juin 2023 à l’issue de la publication du rapport de l’IGA sur le "fonds Marianne". Le magistrat a également été président de la Mildt.