Au Journal officiel de la République française Réutilisation des eaux. Le décret n° 2023-835 du 29 août 2023 est relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées (lire sur AEF info). Le texte abroge le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et en codifie les dispositions dans le code de l’environnement afin de simplifier la procédure...