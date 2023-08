Christophe Béchu célèbre les deux ans de la loi climat et résilience

Le ministère de la Transition écologique a publié, jeudi 24 août 2023, un bilan de la loi climat et résilience, deux ans après sa publication au Journal officiel. Pour Christophe Béchu, la législation a permis de franchir des "étapes décisives" dans le "combat" de la France "pour un avenir plus durable". Toutefois, certaines mesures importantes, comme l’objectif de zéro artificialisation nette et le déploiement des zones à faible émission, connaissent des difficultés de mise en œuvre.